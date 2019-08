Incredibile a Treviglio – Il PalaFacchetti devastato da una tromba d’aria

Devastato il PalaFacchetti: il palazzetto di Treviglio scoperchiato da una tromba d’aria

Disastro a Treviglio: una tromba d’aria ha devastato il PalaFacchetti, la casa della BCC Blu Basket. La tromba d’aria ha scoperchiato, nel pomeriggio di oggi, il tetto del palazzetto e successivamente la struttura si è allagata al suo interno, rovinando anche il parquet di gioco. Il Sindaco Imeri, l’Assessore ai LLPP, Mangano ed i tecnici del comune sono immediatamente intervenuti, mettendo in sicurezza la struttura, dopo essere stati avvisati dalla società in servizio per la campagna abbonamenti.

