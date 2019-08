Funerali Gimondi, tanti tifosi per l’ultimo saluto a Felice: presenti anche Saronni e Moser [GALLERY]

Una folla gremita ha partecipato con commozione ai funerali di Felice Gimondi, scomparso venerdì all’età di 76 anni

Personaggi dello sport e tifosi insieme per dare l’ultimo saluto a Felice Gimondi, icona del ciclismo italiano e internazionale scomparso all’età di 76 anni venerdì scorso, mentre faceva il bagno a Giardini Naxos.

Un lungo applauso ha accompagnato il feretro sia all’entrata che all’uscita dalla chiesa, gremita dentro e fuori da amici e appassionati che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Gimondi. Presenti anche il ct della Nazionale Davide Cassani, il presidente federale Renato Di Rocco, il figlio di Fausto Coppi, Faustino, l’ex campione del Mondo Maurizio Fondriest, gli ex campioni Francesco Moser e Beppe Saronni. Assente invece Eddy Merckx, storico rivale di Gimondi, che ha preferito non partecipare alle esequie per il forte dolore avvertito per via della perdita del caro amico. Il funerale è stato celebrato dal vicario generale della diocesi di Bergamo monsignor Monsignor Davide Pelucchi.

