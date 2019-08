Formula 1 – La Mercedes ha deciso il futuro di Bottas: sui social l’importante annuncio

La Mercedes ha deciso: ecco quale sarà il futuro di Bottas. L’annuncio sui social

Ha scelto i social ed una frase simpatica, la Mercedes, per annunciare il futuro di Valtteri Bottas. Il pilota finlandese non ha convinto molto il suo team negli ultimi Gp, tanto da mettere in serio rischio la sua posizione. Wolff non ha nascosto i suoi dubbi, ammettendo che durante l’estate avrebbe deciso insieme a tutto lo staff chi sarebbe stato il compagno di Lewis Hamilton nel 2020.

Il pilota britannico, campione del mondo in carica, avrà ancora Valtteri Bottas al suo fianco: la Mercedes ha infatti deciso di rinnovare il contratto del finlandese.

“A chi potrebbe interessare … 😉 Rimane! 👊 Valtteri Bottas gareggerà per la Mercedes anche nella prossima stagione”, si legge sui profili social del team.

