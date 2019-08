Fiorentina – Ribery si presenta: “ecco perchè ho scelto Firenze! Io come Totti? Lo rispetto e…”

Ribery pronto per la nuova avventura in viola: le parole del nuovo acquisto della Fiorentina nella conferenza stampa di presentazione

E’ tempo di ‘presentazioni’ per Franck Ribery: il calciatore francese ha raccontato oggi in conferenza stampa le sue sensazioni per la nuova avventura con la Fiorentina. “Perché a Firenze? Il calcio è la mia vita, ho un amore veramente forte per il calcio ed è per questo che sono voluto rimanere in Europa. Giocare fino a 40 anni come Totti? Ho tanto rispetto per Totti, spero anche io di giocare fino a 40 anni“, ha affermato.

“Come sto? Al Bayern il mister durante l’annata scorsa ha fatto scelte diverse ma ho risposto presente ogni volta che sono stato chiamato in causa. Sono molto motivato, ho sempre fame e voglia di giocare. Ho firmato un contratto di due anni per portare la mia esperienza ed aiutare i miei giovani a crescere. Voglio portare tanto a questa squadra che e’ ambiziosa, ed arrivare magari nelle prime 3-5 posizioni in campionato“, ha concluso il nuovo acquisto viola.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo