Spettacolo e colori al Franchi, presentazione in grande stile per Ribery: la Fiorentina pazza del suo campione

Tantissimo i tifosi presenti sulle tribune per Franchi per accogliere Franck Ribery, entrato sul terreno di gioco sulle note di ‘The eye of the tiger’

Serata speciale per la Fiorentina e i suoi tifosi, il club viola infatti ha aperto le porte del Franchi per presentare Franck Ribery, ultimo colpo della società gigliata.

Vero e proprio bagno di folla per il francese, quasi 10.000 persone sulle tribune dello stadio di Firenze che hanno applaudito l’ingresso in campo dell’ex Bayern, avvenuto sulle note della celebre canzone di Rocky: ‘The eye of the tiger‘. Testa alta, una serie di palleggi e sette palloni autografati lanciati al pubblico, sotto gli occhi degli emozionati Daniele Pradé e Joe Barone. Non sono mancate nemmeno le parole, in perfetto italiano, dello stesso Ribery: “Toni è come mio fratello, mi ha chiamato tante volte e mi ha detto di andare perchè mi sarei divertito. E oggi sono qui. Ho chiamato il mio amico Arturo Vidal e gli ho chiesto di chiedere ad Erick Pulgar di lasciarmi la maglia numero 7. Li ringrazio ancora. Il Napoli? Sono a disposizione, anche se ho bisogno di un po’ di tempo“. Prima di lasciare il campo, Ribery si è concesso ai selfie dei tifosi e alla firma di autografi su maglie e sciarpe.

