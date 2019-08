F2 – Tragedia a Spa: morto Anthoine Hubert! I commoventi post social di Leclerc e Hamilton [GALLERY]

Leclerc e Lewis Hamilton salutano sui social il giovane Hubert, il 22enne morto oggi dopo un tragico incidente a Spa

Tragedia nel pomeriggio a Spa: Anthoine Hubert è morto a causa del terribile incidente di cui è stato protagonista dopo un giro di Gara-1 di Formula 2. Una notizia che ha lasciato sconcertato tutto il mondo del motorsport: Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno voluto condividere sui social il loro dolore.

“Non posso crederci! Riposa in pace“, ha scritto il giovane monegasco, postando una foto che lo ritrae giovane in compagnia del collega scomparso.

“Se anche una singola persona tra voi, guardando e divertensodi con questo sport, pensa per un secondo che quello che facciamo è sicuro, si sbaglia di grosso Tutti questi piloti mettono a rischio la loro vita quando scendono i npista e le persone devono apprezzare questo in modo serio perchè non è apprezzato abbstanza. Non dai fan o da alcune persone che lavorano in questo spot. Athoine è un eroe per quanto mi riguarda, per aver preso i rischi dovuti per raggiungere i suoi sogni. Sono così triste che ciò sia accaduto. Eleviamolo e ricordiamolo. Riposa in pace fratello“,ha invece scritto nelle Storie Instagram Lewis Hamilton.

