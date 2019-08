Mihajlovic torna in panchina a 40 giorni dall’annuncio della leucemia: i commoventi post social delle donne di Sinisa [GALLERY]

Le donne di casa Mihajlovc elogiano il loro guerriero: i post social della moglie di Sinisa e delle figlie Vicky e Virginia

Sinisa Mihajlovic ha sorpreso tutti ieri sera a Verona: l’allenatore del Bologna dopo 40 giorni di cure dall’annuncio shock della leucemia che lo ha colpito, ha deciso di raggiungere i suoi giocatori e di guidarli all’esordio stagionale dalla panchina nel match contro il Verona.

Sui social in tantissimi hanno applaudito ed elogiato Mihajlovic per il suo grande gesto che conferma il suo carattere da lottatore. Non potevano mancare le dediche delle sue donne: sui social anche la moglie e le figlie hanno voluto spendere parole d’amore per il loro Sinisa. “❤️ I guerrieri si riconoscono da lontano ❤️ My Love ❤️“, ha scritto la moglie Arianna. “MA COME SE FA ❤️❤️❤️❤️❤️ LA GRANDE BELLEZZA“, ha aggiunto Viktorija. “Dirti che ti amo è troppo poco. La tua forza, la tua grinta ed il tuo coraggio, nonostante io sia tua figlia, mi rendono ancora oggi la ragazza più orgogliosa di questo mondo. Sei più di un guerriero, sei più di un combattente, sei più di un leone, tu sei “più di ogni cosa”. Quante altre cose ancora vorrei dirti, ma le parole giuste per descriverti, nessuno le ha ancora mai inventate. 🦁❤️“, ha scritto invece la giovane Virginia.

