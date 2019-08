Da Danilo Petrucci a Chaz Davies, i piloti salutano Luca Semprini: i messaggi commoventi sui social [GALLERY]

Danilo Petrucci, Chaz Davies e Davide Giugliano salutano Luca Semprini: i commoventi messaggi sui social dopo la tragica scomparsa dell’addetto stampa Ducati

Una tragica notizia ha spezzato ieri l’aria di festa per l’inizio della seconda metà della stagione 2019 di MotoGp. La Ducati ha comunicato ieri la scomparsa di Luca Semprini, addetto stampa di Danilo Petrucci, trovato senza vita nella sua camera d’albergo.

Una notizia shock per tutto il team Ducati, che ieri ha preferito non rispondere alle domande della stampa, presentandosi però in conferenza stampa con gli uomini di maggiore spicco della squadra, per rispettare un minuto di silenzio in onore di Luca.

Sui social sono stati pubblicati tanti messaggio per il 35enne addetto stampa Ducati, i più significativi sono stati senza ombra di dubbio quelli di Petrucci, Davies e Giugliano. “Con me nel mio momento migliore. Ti ricorderò per sempre così. Mi mancherai Luca“, ha scritto il ternano della Ducati postando la foto dei festeggiamenti della sua prima vittoria in MotoGp, al Mugello.

“Quando qualcuno se ne va inaspettatamente, è difficile non desiderare un’ultima conversazione per dirgli cosa pensiamo veramente di lui. Mi dispiace non avere l’opportunità di avere un’ultima conversazione con Luca. Durante 3 anni insieme nel team di @ aruba.it_racing, le nostre conversazioni erano raramente legate alle corse. La sua passione per le corse era molto profonda, ma soprattutto è stato uno dei pochi nel mondo delle corse col quale potevo parlare a lungo di qualsiasi cosa. Era un’enciclopedia sull’argomento più casuale, un ragazzo incredibilmente intelligente. Il mio cuore va alla sua famiglia e ai suoi amici, ci mancherai a tutti. RIP Sempdog“, ha scritto invece Davies.

“Colpo al cuore questa mattina….quelle notizie che ti scavano dentro e ti lasciano vuoto. Riecheggiano nella mia testa le tue parole. Riposa in pace Massiccio! 💔“, queste invece le parole di Giugliano.

