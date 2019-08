Spettacolo e adrenalina, si accendono i riflettori sulla Vuelta 2019: i segreti di tutte le 21 tappe [GALLERY]

Nella giornata di domani scatterà l’edizione 2019 della Vuelta di Spagna, si comincia con la prima di ventuno tappe che terranno con il fiato sospeso tutti gli appassionati di ciclismo

E’ tutto pronto per l’edizione numero 74 della Vuelta di Spagna, che scatterà domani per concludersi il prossimo 15 settembre dopo ben ventuno tappe. Assente il vincitore del Tour de France Egan Bernal così come Vincenzo Nibali e Chris Froome, mentre ci saranno Nairo Quintana, il campione in carica Simon Yates, Miguel Anguel Lopez, Primoz Roglic e Geraint Thomas. Tra gli italiani spicca la presenza di Fabio Aru, deciso a giocare un ruolo da protagonista. Il percorso totale misura 3272 km, con due cronometro previste: quella a squadre della prima frazione (Salinas de Torrevieja-Torrevieja, 18 km) e quella individuale della decima (Jurançon-Pau, 36,1 km). In programma anche due giorni di riposo, fissati per il 2 settembre a Pau e per il 10 a Burgos.

Le tappe della Vuelta 2019

Sabato 24 agosto – Prima tappa: Salinas de Torrevieja-Torrevieja, 18 km (cronometro a squadre)

Domenica 25 agosto – Seconda tappa: Benidorm-Calpe, 193 km

Lunedì 26 agosto – Terza tappa: Ibi. Ciudad del Juguete-Alicante, 186 km

Martedì 27 agosto – Quarta tappa: Cullera-El Puig, 177 km

Mercoledì 28 agosto – Quinta tappa: L’Eliana-Observatorio Astrofísico de Javalambre, 165 km

Giovedì 29 agosto – Sesta tappa: Mora de Rubielos-Ares del Maestrat, 196,6 km

Venerdì 30 agosto – Settima tappa: Onda-Mas de la Costa, 182,4 km

Sabato 31 agosto – Ottava tappa 8: Valls-Igualada, 168 km

Domenica 1° settembre – Nona tappa: Andorra la Vella-Cortals d’Encamp, 96,6 km

Martedì 3 settembre – Decima tappa: Jurançon-Pau, 36,1 km (cronometro individuale)

Mercoledì 4 settembre – Undicesima tappa: Saint Palais-Urdax Dantxarinea, 169 km

Giovedì 5 settembre – Dodicesima tappa: Circuito de Navarra-Bilbao, 175 km

Venerdì 6 settembre – Tredicesima tappa: Bilbao-Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega, 167,3 km

Sabato 7 settembre – Quattordicesima tappa: San Vicente de la Barquera-Oviedo, 189 km

Domenica 8 settembre – Quindicesima tappa: Tineo-Santuario del Acebo, 159 km

Lunedì 9 settembre – Sedicesima tappa: Pravia-Alto de La Cubilla. Lena, 155 km

Mercoledì 11 settembre – Diciassettesima tappa: Aranda de Duero-Guadalajara, 199,7 km

Giovedì 12 settembre – Diciottesima tappa: Comunidad de Madrid. Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra, 180,9 km

Venerdì 13 settembre – Diciannovesima tappa: Ávila-Toledo, 163,4 km

Sabato 14 settembre – Ventesima tappa: Arenas de San Pedro-Plataforma de Gredos, 189 km

Domenica 15 settembre – Ventunesima tappa: Fuenlabrada-Madrid, 105,6 km

