All’Everton tutti pazzi per la fidanzata di Kean: Nif Brascia, la sexy tifosa juventina e campionessa mondiale di Muay Thai [GALLERY]

Sexy e sportivissima: Nif Brascia, la fidanzata di Moise Kean che ha stregato la stampa inglese

Moise Kean è diventato un calciatore dell’Everton: l’ex juventino è pronto ad iniziare la sua nuova avventura, ma per essere accettato al 100% deve portare con sè la sua dolce metà. La stampa inglese, infatti, è già pazza per Nif Brascia, la fidanzata del giovane attaccante italiano.

Studentessa 21enne, Nif, nata in Thailandia, sogna di diventare stilista ed è appassionatissima di sport, in particolar modo di taekwondo e Muay Thai, di cui è due volte campionessa del mondo a livello giovanile. Tifosissima della Juventus ancor prima di diventare fidanzata di Kean, grazie alla passione di famiglia per il club bianconero, Nif Brascia ha fatto subito breccia nel cuore degli inglesi.

Sexy e bellissima, sentiremo sicuramente ancora parlare della fidanzata di Moise Kean.

