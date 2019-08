Champions League, anche il Napoli ‘sbaglia’ avversaria! Il Gent ringrazia: “ma non siamo il Genk” [FOTO]

Tanti errori social nell’indicare le squadre presenti nei propri gironi di Champions League. Ci casca anche il Napoli: gli azzurri segnalano il Gent al posto del Genk e vengo corretti con ironia

Dopo il Borussia Dortmund che ha tirato in ballo il Milan, anche il Napoli è incappato in un errore social nell’indicare le squadre presenti nel suo girone di Champions League. Inseriti nel Gruppo E, i partenopei hanno pubblicato su Twitter un post con le loro avversarie: il Liverpool campione d’Europa, i campioni d’Austria del Salisburgo e… il Gent. Il club belga, accortosi dell’errore, ha subito provveduto alla segnalazione twittando: “grazie per l’invito ma probabilmente intendevate il Genk“. Una T per una K, vale un posto diverso in Champions League!

