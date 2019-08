Calciomercato Fiorentina – Ribery e quel messaggio social che fa sognare i viola: la risposta a Toni è misteriosa [FOTO]

Ribery sempre più vicino alla Fiorentina: il 36enne francese stuzzica i fan con un post social

Da tempo si parla ormai del possibile approdo in Italia di Franck Ribery: il calciatore francese potrebbe diventare un giocatore della Fiorentina, che è ad un passo dal colpaccio. Il club viola deve fare i conti con la concorrenza, ma Ribery sembra particolarmente affascinati dall’Italia, che piace molto anche alla moglie.

Intanto, sui social, il 36enne francese fa sognare i tifosi di Firenze. “Pronto per una nuova sfida”, ha scritto a corredo di una foto che lo ritrae in palestra. “Fratello… grande giocatore! ahahahah, vieni in Italia?? ahahah!“, lo ha stuzzicato Luca Toni. La risposta di Ribery è… misteriosa: faccine che ridono, cuoricini e occhiolino. Cosa vorranno dire?

