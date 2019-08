Buona la prima per la Juventus: Chiellini decide la sfida contro un buon Parma, la VAR subito protagonista

La Juventus porta a casa la prima vittoria stagionale: Chiellini decide la partita contro il Parma al Tardini

E’ ufficialmente iniziato il campionato di Serie A: ad aprire le danze sono stati i campioni in carica della Juventus, che hanno affrontato il Parma al Tardini. Senza Maurizio Sarri a guidare la squadra in panchina a causa delle sue condizioni fisiche, i bianconeri sono riusciti a disputare comunque una solida partita, portando a casa la prima vittoria dell’anno.

A decidere il match è stata la rete di Giorgio Chiellini, al 21′: il difensore bianconero è così il primo marcatore della nuova stagione di Serie A. Cristiano Ronaldo e compagni hanno trionfato dunque per 0-1 su un buon Parma che esce dal campo da gioco a testa alta.

Tanto amaro in bocca per CR7 che si è visto annullare un gol dalla VAR, protagonista sin dalla prima giornata: al 34′ l’arbitro ha deciso di annullare la rete dell’attaccante portoghese per un fuorigioco millimetrico che sta facendo discutere.

Valuta questo articolo