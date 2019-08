C’è una ‘rana’ d’argento sul palco di Policoro: Jovanotti accoglie Benedetta Pilato, ma dopo la festa… antidoping a sorpresa [FOTO e VIDEO]

Benedetta Pilato chiamata sul palco di Policoro da Jovanotti: musica e sport si incontrano per un’emozione indescrivibile

Musica e sport sono due mondi speciali che si incrociano spessissimo. Gli atleti per concentrarsi si chiudono nel loro mondo con enormi cuffie che racchiudono le loro canzoni preferite, utili per mantenere alta la concentrazione ed evitare distrazioni.

D’altro canto, moltissimi cantanti sono appassionatissimi di sport e non si lasciano scappare nessun importante appuntamento. Ieri, a Policoro, nella tappa di Matera del Jova Beach Party, c’è stato uno specialissimo incontro tra musica e sport. Lorenzo Cherubini, che di sport se ne intende parecchio, ha infatti invitato sul palco Benedetta Pilato, la 14enne nuotatrice, che ai Mondiali di Gwangju 2019 ha conquistato un argento stellare nei 50 rana.

“Ieri a #policoro ho saputo che c’era @benedetta.pilato e l’ho invitata sul palco a festeggiare la sua medaglia d’argento ai mondiali di nuoto insieme a tutta #jovabeachparty. Lei ha 14 anni è di Taranto e ci siamo fatti un selfie. Benedetta che sia uno splendido inizio di carriera per te e di tifo per noi! #faccisognare“, queste le parole di Jovanotti sui social a corredo di una gallery di foto in compagnia dell’atleta azzurra.

Anche la giovanissima Benedetta Pilato ha condiviso sui social la sua forte emozione: “Jova mia fa salire sul palco, non aggiungo altro! 🔥 #jovabeachparty #lorenzojova“, queste le parole della vicecampionessa mondiale dei 50 rana su Instagram, dove non è mancato il bellissimo commento del cantante italiano “Sei fantastica ragazza!!!!! Hai visto che accogliienza a policoro? Facci sognare e sogna forte anche tu! Brava!”

Una giornata intensissima dunque per la giovane Benedetta Pilato, tra canti, balli ed emozioni indimenticabili. Questa mattina, però, una visita a sorpresa ha ‘rotto’ la magia: sveglia prestissimo per la giovane nuotatrice italiana per un controllo antidoping a sorpresa.

