adidas Football lancia il pack Hardwired: le nuove scarpe da calcio con restyling cromatico [GALLERY]

Restyling cromatico per le scarpe da calcio adidas, proposte in tre nuove tinte: verde acceso, acqua e magenta. Il pack Hardwired include tutte e quattro le silhouette da calcio: COPA, PREDATOR, X e NEMEZIZ. Già scelti da alcuni dei top player internazionali nella prossima stagione

adidas Football presenta il pack Hardwired, una sorprendente rivisitazione cromatica delle quattro scarpe da calcio COPA, PREDATOR, X e NEMEZIZ. Con il riaprirsi della stagione calcistica, Hardwired sarà ai piedi di alcuni dei più grandi campioni del mondo, come Paul Pogba, Paulo Dybala, Mohamed Salah e Leonel Messi.

Il pack aggiorna i modelli PREDATOR, COPA, X e NEMEZIZ di adidas con un inedito look verde acceso, acqua e magenta. L’iconica silhouette COPA, dedicata a chi cerca sempre il tocco perfetto, da oggi è disponibile in una smagliante versione solar green con il logo COPA nero a contrasto sul tallone. La scarpa PREDATOR, arma segreta dei fantasisti del rettangolo verde, è proposta invece con una tomaia blu acceso combinata a un collo Sockfit nero e accenti gialli sui tacchetti.

Per puntare tutto sulla velocità, invece, l’ideale sono le X di nuova generazione, declinate in un blu di grandissimo effetto con il logo X sul tallone e le punte dei tacchetti magenta che creano un netto contrasto. NEMEZIZ infine, la scarpa pronta a tutto, torna in una vistosa livrea magenta con dettagli neri e bianchi appena accennati in corrispondenza del logo adidas e dei tacchetti – il complemento perfetto per questa nuova, incredibile colorazione.

Per maggiori informazioni visitate il sito adidas.com/football, oppure seguite @adidasfootball su Instagram o Twitter per partecipare alla discussione.

Valuta questo articolo