WWE RAW Reunion – Dal brindisi di Stone Cold a Kelly Kelly campionessa 24/7: le immagini più belle della serata [GALLERY e VIDEO]

Stone Cold Steve Austin fa brindare tutti, il ritorno della DX, Kelly Kelly prima campionessa 24/7 e il ritorno di tante leggende nella RAW Reunion night!

La WWE ha deciso di fare un grande regalo a tutti i suoi fan. Nella puntata di RAW andata in onda nella notte, diversi wrestler famosi del passato, tante leggende e qualche volto sempre molto amato al grande pubblico hanno fatto la loro comparsa durante lo show denominato per l’occasione “Raw Reunion“. Si è trattato di una vera e propria riunione che ha scaldato il cuore dei fan che, per una notte, hanno visto nella stessa arena tante superstar del passato recente. Da Hulk Hogan a Ric Flair passando per Rikishi e Mick Foley; l’intrattenimento ‘confusionario’ del titolo 24/7 finito fra le mani delle bellissime Kelly Kelly e Candice Michelle; la riunione della DX; gli intermezzi del Boogeyman e di Santino Marella; la presenza di John Cena e quella di ‘Stone Cold’ Steve Austin che ha fatto brindare tutti!

Valuta questo articolo