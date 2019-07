Wimbledon – L’assaggio dell’erba e il bacio al trofeo: le immagini più belle della vittoria di Djokovic [GALLERY e VIDEO]

Novak Djokovic finisce nuovamente a mangiare l’erba del campo centrale. Il tennista di Belgrado si conferma campione di Wimbledon, bissando la vittoria del 2018, battendo Roger Federer in finale al quinto set dopo 4 ore e 57 minuti di match, per quella che è stata la finale più lunga della storia dei Championships. Nella nostra gallery le foto più belle della premiazione!

Lool what message is Djokovic passing Biko. I’m not understanding.. Federer don’t need to eat grass. Lol #WimbledonFinal pic.twitter.com/nS7DElXWAz

— oh. (@PsychobizCEO) 14 luglio 2019