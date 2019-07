BMX spegne 40 candeline, Vans celebra questo speciale traguardo con una collezione unica [GALLERY]

Vans presenta la collezione in onore del 40°anniversario di BMX

Vans, l’originale marchio sportivo d’azione ha iniziato a supportare BMX nel 1979 diventando il primo brand a favore dello sport. Per celebrare il 40°anniversario di BMX ed il grande impatto che ha avuto sulla cultura giovanile, Vans presenta una collezione di calzature e abbigliamento unica nel suo genere. L’intera linea, per uomo e donna, prende ispirazione dal periodo di massimo splendore delle performance su rampa.

Le suole waffle in gomma di Vans hanno dimostrato di garantire una grande presa sul pedale e sono diventate la scelta per i piloti di BMX fin dalla fine degli anni ’70. Per questa collezione onoraria, troviamo la Sk8-Hi e la Era come basi per una linea completa di sneakers. Le calzature sono caratterizzate dalla classica combinazione in tela e camoscio di Vans e ogni pannello presenta uno stile grafico check disponibile in tre varianti: verde, bianco e blu. Ogni modello di sneaker è rifinita con una stampa laterale in rilievo.

Ispiratasi alle classiche silhouette lifestyle di BMX e alle grafiche storiche di Vans, la collezione comprende anche otto nuovi capi di abbigliamento e accessori. Le proposte in chiave femminile includono: una giacca BMX che ricorda un bomber in raso con una serie di esecuzioni del logo Vans per conferire alla giacca il giusto tocco vintage; e la vestibilità comoda del top crop BMX, realizzato in jersey di cotone pesante e decorato con un trattamento del logo anteriore e posteriore. Il pantalone ha una gamba affusolata con pannelli laterali, grafica serigrafata ed elastico interno a scacchiera in vita. Uno zaino BMX con un tessuto in poliuretano resistente con stampe multiple serigrafate e una patch completa la linea femminile. Per l’uomo, Vans presenta un pantalone BMX Off The Wall con dettagli check lungo la gamba e una giacca antivento coordinata con maniche a contrasto e tasca frontale.

La collezione Vans per il 40°di anniversario BMX sarà disponibile per acquistare nei negozi Vans e online su Vans.com questo agosto.

