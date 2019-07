Tour of Austria – Giovanni Visconti finisce in ospedale in seguito ad una brutta caduta: ecco le sue condizioni

Giovanni Visconti rimasto vittima di una brutta caduta durante le fasi finali del Tour of Austria: il ciclista siciliano portato d’urgenza in ospedale

Grande apprensione nel finale della 5ª tappa del Tour of Austria. A 2 km dal traguardo, un brutto incidente ha rovinato il tratto conclusivo della corsa. Nella caduta sono rimasti coinvolti Giovanni Visconti e Sebastian Schonberger, con il ciclista italiano che è stato portato d’urgenza in ospedale. Visconti soffre di sferocitosi ed il ricovero ospedaliero è servito ad evitare problemi legati alla splenomegalia, rischio di emorragie causate dall’ingrossamento della milza. Su Instagram il ciclista ha rassicurato i follower in merito alle proprie condizioni di salute: “direi che qualche momento di paura l’ho passato, attimi che difficilmente si dimenticano ma che vanno necessariamente messi da parte per ripartire nuovamente senza alcun tipo di blocco…

Se sono qui a scrivervi è segno che qualcuno mi ha protetto da lassù e che a parte le mille botte, i punti e la fatica che faccio a respirare tutto sommato devo ritenermi fortunato.

C’è stata tanta apprensione per una forte botta al fianco che ha causato un immediato gonfiore e visto che soffro di splenomegalia, milza ingrossata, si è pensato ad una emorragia. Rischio per fortuna scongiurato.

Passerò una notte in ospedale per tenere sotto controllo la cosa e poi niente, non vedo l’ora di tornare a casa e riabbracciare mia moglie e i miei bimbi.

Grazie a tutti per i tanti messaggi e soprattutto al mio Team @neri_selleitalia_ktm x la vicinanza che mi dimostra.

Sarebbe stato bello potervi regalare un’altra vittoria oggi. Ma ci riproverò presto!“.

