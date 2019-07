Tour de France – Interrotta la 19ª tappa: frana anche il terreno, le condizioni shock del percorso [GALLERY]

Violenta grandinata al Tour de France e frana anche il terreno! Le foto delle condizioni shock del percorso della 19ª tappa

E’ stata interrotta a causa di una violenta grandinata la 19ª tappa del Tour de France, a circa 25km dal traguardo di Tignes. Gli organizzatori sono stati costretti a fermare i ciclisti, mentre Egan Bernal si trovava in solitaria in testa alla corsa, decidendo di considerare validi i tempi presi in cima all’Iseran. E’ dunque il colombiano del Team Ineos il nuovo leader della Grande Boucle, che strappa di dosso ad Alaphilippe la maglia gialla.

Una situazione incredibile, con grandinate fortissime e spaventose frane. Nella gallery le immagini shock del percorso danneggiato dal maltempo.

