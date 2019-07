Tour de France – Cronometro tragica per Van Aert: spaventosa caduta per il belga [VIDEO]

Spaventosa caduta per Van Aert: il belga della Lotto Jumbo finisce rovinosamente a terra a poco più di un km dal traguardo di Pau

E’ in corso la 13ª tappa del Tour de France: i ciclisti stanno affrontando la cronometro individuale di Pau, dove non sono mancati i colpi di scena. A pochi km dal traguardo, infatti, il belga Van Aert è stato protagonista di una terribile caduta. Il 24enne della Lotto Jumbo ha urtato le barriere in curva, finendo rovinosamente a terra a poco pi di un km dal traguardo. Un brutto colpo per Van Aert, rimasto a terra per diversi minuti, dolorante, e soccorso immediatamente.

Aaaaautsch im Quadrat. Wout Van Aert hängt 1km vor dem Ziel mit der Schulter am Geländer an, stürzt, bleibt liegen. Tour vorbei? https://t.co/5sknQfwjxL — Emil Bischofberger (@bischofberger) July 19, 2019

