Nibali trionfa a Val Thorens, la pinna dello Squalo svetta sulle Alpi: è la sua 6ª tappa al Tour de France [FOTO]

Vinenzo Nibali mette il suo sigillo anche nel Tour de France 2019: splendida vittoria dello Squalo a Val Thorens

Una penultima tappa spettacolare per i tifosi italiani di ciclismo oggi al Tour de France. Dopo il caos di ieri e l’interruzione per le avverse condizioni meteo che hanno reso impraticabili gli ultimi 25 km della tappa, i corridori sono tornati in sella alle loro bici, in un tragitto nuovo, modificato dopo le problematiche di ieri.

Una tappa con un finale emozionante! Dopo le fatiche iniziali, dovute allo sforzo del Giro d’Italia 2019, Vincenzo Nibali è stato il protagonista indiscusso della 20 ªtappa del Tour: lo Squalo dello Stretto dopo un pazzesco scatto è riuscito a staccare gli inseguitori e recarsi piano piano in solitaria sul traguardo di Val Thorens. Un successo strepitoso, che regala al capitano della Bahrain Merida il numero rosso di più combattivo.

Un Tour de France da urlo per gli italiani: alla Grande Boucle 2019 ben tre corridori azzurri hanno conquistato la vittoria di tappa, con Nibali, Viviani e Trentin.

Sesta vittoria di tappa per Nibali al Tour de France: oltre quella di oggi a Val Thornes, lo Squalo ne ha conquistate ben quattro nel 2014 e una nel 2015. Si conferma maglia gialla invece Egan Bernal, che conquista la sua prima vittoria al Tour de France, a soli 22anni, regalando al Sud America il primo successo nella grande corsa a tappe francese Completano il podio Thomas e Kruijswijk.

