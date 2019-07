Tennis – Elina Svitolina regina dell’estate: gli scatti hot in barca con Monfils fanno impazzire i fan [GALLERY]

Elina Svitolina si gode le vacanze estive: la tennista ucraina, si mostra in tutta la sua bellezza al fianco del fidanzato Gael Monfils

La prima parte di stagione è stata alquanto avara di soddisfazioni per Elina Svitolina. La tennista ucraina ha dunque avuto bisogno di ricaricare le pile, concedendosi una vacanza nella sua Ucraina. La tennista nativa di Odessa ha tenuto informati i fan sulle sue vacanze estive tramite alcune foto postate sui social. Gli scatti, in compagnia del fidanzato Gael Monfils, metto in mostra tutta la bellezza della sexy tennista ucraina sempre molto apprezzata dai fan.

Valuta questo articolo