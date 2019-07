Simona Halep, rientro da star in Romania: la campionessa di Wimbledon riceve l’onorificenza di ‘Cavaliere’ [GALLERY]

Simona Halep torna in Romania dopo la vittoria di Wimbledon: la tennista riceve una calda accoglienza e l’onorificenza di ‘Cavaliere’

Dopo la straordinaria vittoria di Wimbledon, arrivata con un doppio 2-6 / 2-6 sulla leggendaria Serena Williams, Simona Halep ha fatto ritorno in Romania. Tornata nel suo Paese d’origine, la tennista ha ricevuto una calda accoglienza fin dal suo arrivo in aeroporto, ma non solo. Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha firmato il decreto per l’iscrizione della Halep nell’ordine nazionale ‘Stella della Romania‘ con il grado di ‘Cavaliere‘, non soltanto per il successo a Wimbledon ma per celebrare la sua intera carriera sportiva che dà lustro alla Romania in tutto il mondo.

Valuta questo articolo