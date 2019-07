Renault presenta la nuova Mégane R.S. Trophy-R: performance allo stato puro [GALLERY]

Performance allo stato puro con la nuova Renault Mégane R.S Trophy R.

Nuova Renault MÉGANE R.S. TROPHY-R è l’auto di serie più performante che sia mai stata commercializzata da Renault. Affonda le radici nella lunga ed intensa storia di Renault a livello di motorsport e continua la leggenda delle Mégane R.S. dei record, portando ancora una volta su strada le tecnologie e il know-how acquisiti da Renault Sport su pista. Con questo veicolo gli ingegneri di Renault Sport hanno spinto le proprie competenze più lontano che mai. Un successo confermato dal nuovo record registrato al Nürburgring.

Nuova MÉGANE R.S. TROPHY-R riprende il motore 1.8 l da 300 cv dallo straordinario rendimento della versione Trophy (167 cv/l). Non è quindi nella potenza che gli ingegneri di Renault Sport hanno cercato per incrementare la performance. Lo hanno fatto perseguendo tre grandi assi di sviluppo.

dallo straordinario rendimento della versione Trophy (167 cv/l). Non è quindi nella potenza che gli ingegneri di Renault Sport hanno cercato per incrementare la performance. Lo hanno fatto perseguendo tre grandi assi di sviluppo. Drastico intervento sulla massa . Dall’assenza della panchetta posteriore all’adozione dei cerchi in carbonio (in opzione), passando per l’impianto di scarico Akrapovič in titanio, si è aperta la caccia al peso fin nei minimi dettagli. Verdetto della bilancia: -130 kg rispetto a Mégane R.S. Trophy senza opzioni.

. Dall’assenza della panchetta posteriore all’adozione dei cerchi in carbonio (in opzione), passando per l’impianto di scarico Akrapovič in titanio, si è aperta la caccia al peso fin nei minimi dettagli. Verdetto della bilancia: -130 kg rispetto a Mégane R.S. Trophy senza opzioni. Collegamenti al suolo completamente rivisti per una maggiore performance, più radicale. Assale anteriore con maggiore angolo di campanatura negativa, assale posteriore alleggerito ad H, ammortizzatori specifici Öhlins regolabili, pneumatici Bridgestone Potenza S007 in esclusiva per Renault Sport e impianto frenante ad alta performance con dischi carboceramici Brembo in opzione.

Assale anteriore con maggiore angolo di campanatura negativa, assale posteriore alleggerito ad H, ammortizzatori specifici Öhlins regolabili, pneumatici Bridgestone Potenza S007 in esclusiva per Renault Sport e impianto frenante ad alta performance con dischi carboceramici Brembo in opzione. Aerodinamica ancora più spinta per una migliore deportanza e circolazione dei flussi (carenature sottoscocca specifiche e diffusore in carbonio) e ulteriore ottimizzazione termica (presa d’aria NACA, prese d’aria dei freni, ecc.).

per una migliore deportanza e circolazione dei flussi (carenature sottoscocca specifiche e diffusore in carbonio) e ulteriore ottimizzazione termica (presa d’aria NACA, prese d’aria dei freni, ecc.). Un lavoro da esperti confermato dal cronometro: con Nuova MÉGANE R.S. TROPHY-R il 5 aprile 2019 è stato registrato un nuovo record assoluto per una trazione anteriore di serie sui 20,6 km della Nordschleife del Nürburgring con 07’40’’100. Il veicolo ha segnato anche un tempo di riferimento pari a 07’45’’389 nel giro completo ufficiale del circuito. Una performance estrema, a un livello in cui il margine di miglioramento è sempre più ridotto.

sui 20,6 km della Nordschleife del Il veicolo ha segnato anche un tempo di riferimento pari a 07’45’’389 nel giro completo ufficiale del circuito. Una performance estrema, a un livello in cui il margine di miglioramento è sempre più ridotto. Nuova Mégane R.S. Trophy-R, auto di eccellenza, sarà commercializzata entro la fine del 2019 con una serie limitata di 500 unità numerate.

Patrice RATTI, Direttore Generale Renault Sport Cars:

« Nuova Mégane R.S. Trophy-R completa l’offerta di Mégane R.S. con una versione più estrema. È molto simile a un’auto da corsa, ma omologata per la strada. Sappiamo che ci sono clienti che cercano veicoli di questo tipo che non sono per tutti. Per gli ingegneri è stata l’occasione di concentrare le loro competenze sulla realizzazione dell’auto più veloce possibile e il record del Nürburgring è una dimostrazione della performance che offre. »

INTRODUZIONE

Sono 15 anni che le versioni con base Mégane di Renault Sport scrivono belle pagine della storia delle sportive compatte moderne. E da oltre 10 anni le versioni più sportive di MÉGANE R.S. battono di volta in volta il record del giro del Nürburgring, riconosciuto in tutto il mondo come metro di misura per valutare il livello di performance di un’auto.

Anche l’ultima generazione di Mégane non è da meno: Nuova MÉGANE R.S. TROPHY-R, sviluppata come i precedenti modelli con un occhio alla performance estrema, batte un nuovo record. Invece di lavorare semplicemente sulla potenza, si è cercato di migliorare la performance concentrandosi su tre pilastri: riduzione di peso, massima efficacia aerodinamica e effetto suolo più radicale. Questa nuova sfida della performance è la continuazione della nobile tradizione dei modelli firmati Renault Sport, che si concentra sulla velocità in curva piuttosto che sulla pura performance nei rettilinei.

Nuova MÉGANE R.S. TROPHY-R nasce dal mondo delle gare, dato che l’impegno nel motorsport è alla base dei modelli di produzione di Renault Sport. Non ci sono più compromessi: la nuova auto è assolutamente radicale. Incarna l’efficacia allo stato puro al servizio esclusivo della performance per piloti esigenti.

Nuova MÉGANE R.S. TROPHY-R è una sportiva da strada pronta per la pista. Con maggiore trazione, velocità in curva e resistenza in frenata, è in grado di dare un piacere immenso a chi saprà coglierne la quintessenza. Un’auto fatta per i piloti: assoluta e slanciata, vanta un livello di performance che le consente di competere con tanti modelli che hanno più di due ruote motrici e più di 300 cv nel cofano.

Quest’auto di eccellenza sarà prodotta in serie limitata a 500 unità numerate.

Loïc FEUVRAY, Program Manager Trophy-R Renault Sport Cars:

Nuova Mégane R.S. Trophy-R interesserà i clienti esperti che vanno alla ricerca della performance pura – senza compromessi – pronti a regalarsi l’eccellenza. Verranno prodotte solo 500 unità, di cui 30 dotate del pack in opzione Carbon-Ceramic composto da allestimenti inediti per il segmento. La performance deriva anche dalla gestione del progetto. Un capitolato di prodotto incentrato fin dall’inizio su obiettivi chiari, un team “da competizione” molto unito, un management agile, in grado di prendere decisioni immediate che non frenano lo sviluppo tecnico. E infine obiettivi raggiunti grazie alla pianificazione rispettata per realizzare un prodotto eccezionale e redditizio

Valuta questo articolo