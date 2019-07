Nuovo Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC. SUV o Coupé: gemelli diversi nell’universo high performance [GALLERY]

“I nuovi modelli GLC 43 4MATIC SUV e Coupé si distinguono per la mascherina del radiatore specifica AMG, comunicando a prima vista la loro appartenenza alla grande famiglia dei SUV ‘high performance’. Gli ultimi modelli firmati Mercedes-AMG sono caratterizzati da nuovi ed espressivi elementi di design, una potenza incrementata, l’innovativo sistema di Infotainment MBUX e una spiccata versatilità che li rende perfetti nell’utilizzo quotidiano. Naturalmente, anche in questo segmento agilità e dinamica di marcia sportiva tengono fede alla ‘Driving Performance’ del Marchio”, ha dichiarato Tobias Moers, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH.

V6 biturbo AMG da 3,0 litri: la potenza incontra l’efficienza

SUV e Coupé adottano un V6 da 3,0 litri con potenza incrementata di 17 kW (23 CV), per garantire oggi ben 287 kW (390 CV). La coppia massima di 520 Nm è disponibile tra i 2.500 e i 4.500 giri/min. La grande erogazione di potenza è merito, fra l’altro, di modifiche applicative del software. I due turbocompressori a gas di scarico maggiorati sono montati vicino al motore e reagiscono in modo particolarmente rapido, assicurando prestazioni di marcia sorprendenti: SUV e Coupé scattano da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Esteticamente il potente motore AMG è riconoscibile dalla copertura con inserto decorativo rosso in alluminio e la scritta ‘AMG’.

Gli esterni: mascherina del radiatore specifica di AMG e fari più incisivi

La mascherina del radiatore specifica di AMG con lamelle cromate verticali fa capire chiaramente l’appartenenza alla famiglia di Affalterbach. I nuovi fari a LED High Performance piatti conferiscono più carattere alla parte anteriore della vettura, grazie al design a fiaccola delle luci di marcia diurne. Le alette nero opaco sulle griglie delle prese d’aria presentano elementi decorativi in silver shadow e rendono ancora più incisivo il look di questi modelli.

Nella vista laterale si notano da subito i rivestimenti sottoporta accentuati, che fanno apparire entrambi i modelli più bassi e allungati. Un ulteriore elemento distintivo è rappresentato dai cerchi in lega leggera AMG ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, disponibili di serie nella versione da 19 pollici e dotati di scritta AMG. A richiesta sono disponibili anche altre cinque versioni da 19 a 21 pollici. L’ampia grembialatura posteriore, il diffusore con due mascherine circolari dei doppi terminali di scarico e la coda, comunicano una sportività decisa e ben marcata. Come nella vista frontale, anche le luci posteriori a LED dal nuovo design rappresentano un tratto distintivo inconfondibile.