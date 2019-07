New Era – Presentata la nuova collezione MLB Color Pack per il prossimo autunno [GALLERY]

New Era lancia la collezione MLB Color Pack: la nuova linea di cappelli e capi d’abbigliamento per il prossimo autunno

Per il prossimo autunno New Era torna alle origini grazie alla collezione Colour Pack, composta sia da cappelli che da capi di abbigliamento. Tutti gli stili sono disponibili nei principali colori della stagione: arancione ruggine, rosa cipria, verde bosco e color pietra.

Celebrando la longeva collaborazione con la Major League Baseball, la collezione Colour Pack offre una rinnovata versione di due tra le squadre maggiormente riconoscibili: i New York Yankees e i Los Angeles Dodgers.

Mettendo in evidenza i grandi e classici loghi con sfumature audaci, questa collezione di cappelli e abbigliamento consente di abbinare felpa con cappuccio, t-shirt girocollo e il classico 9FORTY© scegliendo tra tre stili differenti.

Originariamente prodotto solo con i colori della squadra, il cappello da baseball New Era ha percorso molta strada nei suoi 85 anni di storia. Con un’attuale produzione di berretti caratterizzata da vari stili e da più di un milione di diverse colorazioni, l’ultima versione di questo elemento base dello streetwear è destinata a far sentire la propria voce. Dotato di visiera ricurva, chiusura regolabile, e di una bassa corona profilata che aderisce perfettamente alla testa, il 9FORTY© Colour Pack di New Era presenta il logo della squadra ricamato in cinque tonalità, offrendo così un nuovo capo essenziale allo stile quotidiano e dando la possibilità di rappresentare la propria squadra con il massimo dell’impatto.

La collezione sarà disponibile nei negozi e sul sito Web neweracap.eu dal 15 settembre 2019.

INFORMAZIONI SU NEW ERA

Dal 1920, New Era realizza i migliori berretti al mondo, con sapienza artigianale. Oggi, con l’aggiunta di linee di abbigliamento e accessori, il marchio è leader del mercato tra gli amanti dello sport, della vita all’aria aperta e dello street style in tutto il mondo. Con oltre 500 licenze all’attivo, New Era è il marchio di riferimento per il mondo dello sport, della moda, della musica e dell’intrattenimento. La società ha il suo quartier generale a Buffalo, New York, e commercializza i suoi prodotti in più di 80 Paesi. Per ulteriori informazioni sulle sedi di New Era nel mondo e sulle collaborazioni in corso, visitare il sito www.neweracap.com e i canali social @neweraeurope.

