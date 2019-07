New Era presenta la nuova collezione Engineered Plus: tessuti esclusivi ad elevate prestazioni tecnologiche [GALLERY]

New Era presenta il cappellino futuristico e high-tech Engineered Plus

La nuova collezione di cappellini New Era Engineered Plus sfoggia tessuti esclusivi ad elevate prestazioni tecnologiche. Questo straordinario cappellino, infatti, è studiato per uno stile di vita attivo: il processo di tessitura e il materiale super leggero che lo compongono trasformano il modello iconico 9FORTY in un’ esclusiva linea di cappellini high-tech, traspiranti e versatili.

Concentrandosi su tre delle squadre più importanti della MLB (New York, Los Angeles e Boston) questa nuova rivisitazione rivoluzionaria coniuga una finitura mimetica testurizzata in quattro colori fondamentali con loghi delle squadre a contrasto.

La collezione è disponibile da ieri nei negozi e sul sito Web www.neweracap.eu.

