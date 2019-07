MotoGp – Vacanze romantiche per Valentino Rossi: scatto al… bacio sui social, la dichiarazione d’amore è dolcissima [FOTO]

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi innamoratissimi: sui social la dolce dichiarazione d’amore della modella italiana. La risposta del Dottore è tenerissima

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono sempre più innamorati: il pilota Yamaha e la sua dolce metà si stanno godendo una fantastica vacanza al mare, in barca. Il Dottore e la bella modella italiana sono stati ad Ibiza e nonostante la riservatezza non è mancato qualche dolce scatto di coppia. Francesca Sofia Novello ha pubblicato un romantico tramonto nei giorni scorsi, per poi postare uno scatto al… bacio sul suo profilo Instagram. “I love you”, ha scritto a corredo di una bellissima foto che ritrae la coppia in un momento intimo al ristorante. Non è mancata la risposta di Valentino Rossi: il Dottore ha commentato con tre cuoricini, per mostrare alla sua fidanzata tutto il suo amore per lei. Una vacanza in love per Valentino Rossi, per ricaricare le energie fisiche e mentali in vista della seconda metà della stagione 2019 di MotoGp.

