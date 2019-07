MotoGp – Tuffi di coppia e tanto divertimento con gli amici: sui social la speciale estate di Valentino Rossi [FOTO e VIDEO]

Valentino Rossi augura a tutti i suoi fan una buona estate con gli scatti e i video più belli della sua vacanza

E’ terminata la vacanza di Valentino Rossi: il Dottore è rientrato a casa dopo dei giorni speciali trascorsi con la sua Francesca Sofia Novello e gli amici più fidati. Un viaggio in barca per il nove volte campione del mondo, che adesso torna a lavorare sodo in vista della seconda parte della stagione 2019 di MotoGp, che inizierà il 4 agosto col Gp di Brno.

Intanto, Valentino Rossi ha voluto augurare una buona estate a tutti i suoi fan, la maggior parte dei quali andrà in vacanza ad agosto. “Un tuffo dove l’acqua è più blu☀️ Buona estate a tutti!“, ha scritto il Dottore sui social, postando foto e video della sua estate. Un bel gesto, quello del Dottore, che solitamente sui social è solito condividere maggiormente post che riguardano la sua attività in moto.

