MotoGp – Vacanza romantica anche per… Marquez: lo spagnolo posta la prima foto con la sua Lucia [GALLERY]

Vacanza d’amore per Marc Marquez: lo spagnolo in compagnia della sua dolce metà, Lucia Rivera Romero

Da tempo ormai dalla Spagna è arrivato un importantissimo scoop riguardante la vita privata di Marc Marquez: lo spagnolo si è infatti fidanzato. Dopo le prime uscite ‘di nascosto’, la bella Lucia Rivera Romero è stata al fianco di Marquez al Montmelò, dove il pilota ha trionfato ed ha ricevuto un tenero bacio al parco chiuso.

Dopo aver comunque continuato a nascondere la relazione, non uscendo del tutto allo scoperto, con Marquez che in conferenza stampa, ad un bambino che gli ha domandato se è fidanzato e come dovrebbe essere la sua ragazza ideale, ha preferito non rispondere, i due innamorati sono finalmente usciti allo scoperto.

Se la bella modella Lucia aveva postato una foto con Marquez già al Montmelò, il pilota della Honda ha postato oggi, per la prima volta, nelle sue storie Instagram una foto con la sua fidanzata. Vacanza romantica anche per Marquez, dunque. Così come Valentino Rossi con la sua Francesca Sofia Novello, anche il campione del mondo in carica si gode un po’ di relax con la sua amata al mare, in barca ed in piscina.

