MotoGp – Dal primo incontro alla differenza d’età con Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello risponde alle domande dei fan [GALLERY]

Francesca Sofia Novello risponde alle domande dei fan su Instagram: la fidanzata di Valentino Rossi si racconta sui social

Francesca Sofia Novello è apprezzatissima e seguitissima sui social. La relazione con Valentino Rossi le ha sicuramente dato molta popolarità, ma la bella modella italiana è amatissima a prescindere dal suo rapporto col Dottore.

Bella, solare, sempre disponibile con i fan, durante un momento di relax a bordo piscina, la dolce metà di Valentino Rossi ha deciso di rispondere alle domande dei fan sui social. Dalle classiche curiosità “quanto pesi e quanto sei alta“, alla storia d’amore col pilota Yamaha, Francesca Sofia Novello non si è tirata indietro e ha risposto a moltissime domande dei suoi follower. Dopo aver spiegato che, sì, cura il suo aspetto fisico con un’alimentazione sana e con degli allenamenti, la modella ha ammesso che gran parte lo deve però semplicemente a madre natura. Non sono ovviamente mancate poi le domande su Valentino Rossi, “come vi siete conosciuti?”: “lavoravo come ombrellina e un amico in comune ci ha presentati“, ha risposto Francesca.

“Avere tanti progetti non esclude il desiderio di creare una famiglia! Sono ancora molto giovane e c’è tempo… però prima o poi certo che so“, ha poi spiegato a chi le ha chiesto se vuole metter su famiglia. “Siamo sempre insieme ma non ci piace condividere sui social la nostra relazione!“, ha aggiunto a chi le ha domandato se passa poco tempo col suo Valentino, viste le poche pubblicazioni insieme sui social.

Infine sulla differenza d’età col Dottore ha spiegato: “se mi spaventa? Assolutamente no! Anzi sapere che ho un Uomo affianco è la cosa che più mmi piace“.

