MotoGp – Ci pensano le ombrelline a rendere ‘piacevole’ il weekend di gara di Valetnino Rossi: al Sachsenring la bellissima Barbara Amerigo [GALLERY]

La sensualissima Barbara Amerigo al fianco di Valentino Rossi al Sachsenring: un’ombrellina mozzafiato per il Dottore al Gp di Germania

Ancora un weekend di gara non soddisfacente per Valentino Rossi: il Dottore, quantomeno oggi è riuscito a portare a termina la sua gara, chiudendola con un ottavo posto, dopo tre amarissimi zeri. L’ottavo posto di oggi al Gp di Germania sicuramente non soddisfa il nove volte campione del mondo ed il suo team, che devono approfittare della pausa estiva per cercare di capire come permettere al pilota italiano di tornare competitivo.

Come sempre, però, Valentino Rossi ha avuto al suo fianco una bellissima ombrellina: questa volta, al Sachsenring, al fianco del Dottore c’è stata la sensualissima Barbara Amerigo. Spagnola, fisico mozzafiato e sguardo ammaliante, Barbara ha reso meno deludente il weekend di gara del Dottore.

