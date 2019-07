Mondiali nuoto 2019 – Cosa mettono nei capelli le atlete del nuoto sincronizzato? La miscela per un’acconciatura perfetta 

Cosa mettono ai capelli le sincronette per rendere la loro acconciatura impeccabile durante le gare di nuoto sincronizzato? Tutto quello che c’è da sapere sulla particolare miscela

Sono in corso a Gwangju i Mondiali di nuoto 2019: gli atleti di tutto il mondo si sfidano nelle vasche della Corea del Sud in tutte le discipline acquatiche, regalando emozioni pure e tantissimo spettacolo. In attesa di vedere in vasca gli atleti del nuoto, le cui gare si concentreranno nella seconda settimana della rassegna iridata, ad andare a caccia di preziose medaglie sono gli atleti di tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto in acque libere e pallanuoto.

Tanta attenzione al nuoto sincronizzato, che con le spettacolari esibizioni in vasca incanta tantissimi spettatori, che non riescono a scollare di dosso gli occhi dal televisore. Osservando le gare del sincronizzato in tantissimi si sono domandati cosa mettano ai capelli le sincronette, per mantenere un’acconciatura impeccabile.

A svelarlo sono state due atlete americane, Anita Alvarez e Mariya Korolev, che in un’intervista a Vogue hanno spiegato che tutte le sincronette usano una miscela di gelatina alimentare e acqua. Questo mix crea un composto appiccicoso che le atlete mettono sui capelli, aiutandosi con un pettine, prima di legare i capelli in uno chignon e di aggiungere gli accessori.

L’impasto, una volta applicato sui capelli, si asciuga e diventa duro, impedendo così ai capelli di muoversi e scomporsi durante l’esibizione in acqua delle atlete.

