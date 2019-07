Mercedes – Classe B presenta la nuova Sport Extra: tecnologica di serie [GALLERY]

Classe B presenta la nuova serie speciale SPORT EXTRA, che rende ancora più ricca e tecnologica la versione SPORT PLUS, portando a bordo le funzionalità di infotanment più richieste dai Clienti italiani

Con la nuova, esclusiva versione SPORT EXTRA si amplia l’offerta di Classe B, per offrire di serie il massimo della tecnologia, rendendo ancora più ricca la versione SPORT PLUS, con un importante upgrade sul fronte dell’infotainment e della sicurezza.

Salgono, infatti, a bordo di Classe B SPORT EXTRA il Pacchetto TECH, che include il display centrale multimediale ad alta risoluzione da 10,25’’, il sistema di navigazione Mercedes-Benz, il Mirror Pack e l’Active Parking Assist con PARKTRONIC, insieme con il quadro strumenti da 10,25” e la funzione ‘Realtà Aumentata’. Le dimensioni aumentate dei due display valorizzano al massimo le funzionalità del sistema di Infotainment MBUX.

Un vero e proprio ponte tra universo virtuale e mondo reale, reso ancor più efficace dalla funzione ‘Realtà Aumentata’: grazie a una telecamera nel parabrezza, vengono visualizzate sul display le immagini video dell’ambiente circostante con l’aggiunta di elementi grafici di navigazione che facilitano l’orientamento, come ad esempio frecce direzionali o numerici civici. Un’innovazione che si integra nel Sistema di navigazione Mercedes-Benz, che dispone di numerose opzioni per la scelta del percorso, dati cartografici memorizzati su disco fisso, immissione della destinazione tramite funzione touch o vocalmente e calcolo del percorso con annesse tappe intermedie.

Sul fronte della sicurezza, tra gli equipaggiamenti offerti della SPORT EXTRA figurano il Mirror Pack, con retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e dispositivo antiabbagliamento automatico progressivo, e l’Active Parking Assist con PARKTRONIC, il sistema di assistenza al parcheggio attivo che individua lo spazio giusto per il parcheggio e assiste il guidatore nelle manovre in entrata, in uscita e nelle operazioni di sterzata e in accelerazione.

Un equipaggiamento mai così ricco e completo, offerto con un vantaggio Cliente di ben 2.300 euro rispetto al valore degli accessori.

Classe B SPORT EXTRA è disponibile esclusivamente con motorizzazioni 180 d (85 kW/116 CV, 260 Nm) e 180 (100 kW/136 CV, 200 Nm), sia con cambio manuale a sei marce che con cambio a doppia frizione 7G DCT. Basata sulla versione SPORT PLUS, si distingue per il look sportivo PROGRESSIVE, con mascherina del radiatore con doppia lamella verniciata color argento e inserto cromato, terminali di scarico a vista e listelli cromati sulla linea di cintura e dei finestrini. Di grande impatto sono anche i cerchi in lega leggera da 17” a 10 razze in argento vanadio e i fari LED High Performance.

Negli interni spiccano gli inserti in look a spirale, i sedili comfort con rivestimenti in pelle sintetica ARTICO e tessuto neri, il volante sportivo multifunzione in pelle.

A bordo di Classe B SPORT EXTRA anche la telecamera posteriore, il sistema antisbandamento attivo ed il climatizzatore automatico COMFORTMATIC, regolabile individualmente da guidatore e passeggero anteriore e bocchette posteriori centrali.

Valuta questo articolo