Matrimonio Uccio – La fidanzata di Valentino Rossi mostra tutto sui social: dalla profonda scollatura allo show di Cremonini

Le vacanze sono ufficialmente terminate per i piloti della MotoGp: i campioni si apprestano a tornare in sella alle loro moto per un nuovo appuntamento della stagione e lo faranno venerdì per le prime libere del Gp della Repubblica Ceca.

Le vacanze di Valentino Rossi e di tutta la sua crew si sono chiuse in bellezza: il Dottore ha infatti festeggiato domenica le nozze del suo migliore amico, Uccio Salucci. Il braccio destro del nove volte campione del mondo si è sposato con Pamela, sua storica compagna e madre della piccola Aurora.

Valentino Rossi, testimone di Uccio, in abito elegante e Vans, ha accompagnato in Ferrari la sposa in chiesa, per poi spostarsi al locale dove è stato festeggiato il matrimonio in compagnia della sua amata Francesca Sofia Novello. E’ stata proprio lei ad aggiornare maggiormente tutti i fan sulle nozze di Uccio: dopo aver postato le foto del suo outfit, con scollatura vertiginosa, la bella modella ha anche pubblicato dei dolci scatti di coppia col suo Valentino ed un video della festa nel quale Cesare Cremonini cantava per gli sposi.

