Havaianas presenta Local Soul: sei modelli iconici nati dall’idea di tre artisti, ispirati da tre località [GALLERY]

HAVAIANAS Local Soul: tre località, tre artisti, sei modelli iconici

Havaianas, il brand di infradito più famose al mondo, porterà quest’estate un po’di Brasile nel Mediterraneo grazie a Local Soul, un progetto che coinvolge tre artisti originari di tre diverse località a cui viene data la possibilità di usare le Havaianas come tela bianca su cui esprimere al meglio la propria creatività e ispirazione. Gli artisti scelti per intepretare al meglio questo progetto con la propria autentica forma d’arte sono: Rafi Perez per Tel Aviv, l’atenese Marina Vernicos e la World Family Ibiza. Frutto del progetto sono sei modelli (un modello Top ed uno Slim per ogni località), disponibili soltanto presso i rivenditori selezionati a Ibiza, Tel Aviv o Mykonos per tutta l’estate. Se hai la fortuna di visitare uno di questi meravigliosi luoghi durante l’estate, potranno diventare il souvenir esclusivo del tuo viaggio!

Le località scelte – Ibiza, Mykonos e Tel Aviv – sono caratterizzate da paesaggi spettacolari e da un’atmosfera unica in grado di trasmettere sensazioni fantastiche. Il progetto si sviluppa attraverso una serie di eventi che animeranno le spiagge selezionate di ogni località. In ciascuna di queste meravigliose location, infatti, si terranno alcune speciali DJ session ogni settimana nell’arco del periodo estivo, oltre ad un evento esclusivo per vivere un autentico momento Havaianas! Jonas Blue è stato il protagonista dell’evento speciale di Tel Aviv, mentre Ibiza e Mykonos ospiteranno il famoso gruppo Rudimental.

Ibiza è da sempre conosciuta come l’isola bianca famosa per le feste, i tramonti e la spiritualità. Con più di 80 spiagge disponibili per i numerosi visitatori che ogni anno arrivano sull’isola e una lunga storia di turismo, ha un non so che di magico, compresi gli artisti che abbiamo coinvolto per il progetto Local Soul.

World Family Ibiza è un’idea di Merel e Alok, conosciutisi e innamoratisi a Ibiza, dove hanno cominciato a vendere i propri capi e oggetti di design nel famoso mercatino hippy Las Dalias. Il loro stile unico caratterizzato da ricami e colori vivaci si fonde con l’atmosfera che si respira su quest’isola. I modelli dedicati a Ibiza ritraggono una fantastica vista dalla spiaggia – la Playa de Benirrás e il famoso faraglione Cap Bernat, dove si sono incontrati per la prima volta. Le Local DJ session ibizenche (che si terranno il 22 giugno, il 29 giugno, il 06 luglio ed il 13 luglio) e lo special event del 21 luglio si svolgeranno sulla famosa spiaggia di Playa D’En Bossa, precisamente presso Santos Suites, che diventerà la base estiva di Havaianas nelle Baleari.

Mykonos è una delle isole greche più affascinanti, famosa per le sue località storiche e il mare cristallino. È da sempre una destinazione esclusiva, e grazie al mix perfetto di glamour ed eleganza rustica, quest’isola rappresenta lo scenario più raffinato per il nostro progetto estivo Local Soul. Marina Vernicos, nativa di Atene, prende ispirazione dalla bellezza di Mykonos e realizza meravigliosi scatti traendo ispirazione dal mare, dall’architettura e dai paesaggi. I modelli dedicati a Mykonos presentano due scatti meravigliosi di Marina: Il primo, modello Slim, ritrae le onde turchesi che si infrangono sugli scogli nella zona di Little Venice nella città di Mykonos ; il secondo, modello Top, ritrae 3 degli iconici mulini a vento di Mykonos, tra il blu del cielo e del mare.

Le Local DJ session avranno luogo presso la famosa Paradise beach, la nostra dimora estiva in terra greca, il 20 luglio, il 27 luglio, il 03 agosto ed il 10 agosto, oltre allo special event con ospite Rudimental che si terrà il 24 luglio. Tel Aviv è il mega cuore pulsante del Mediterraneo orientale, dove si respira un clima vivace e pieno di colori. La maggior parte degli abitanti di Tel Aviv si gode infatti le infradito tutto l’anno rendendolo il luogo ideale per lanciare il progetto Local Soul. E chi meglio di Rafi Perez è in grado di personalizzare le iconiche infradito brasiliane apportando i colori e l’atmosfera della sua città natale? L’artista originario di Tel Aviv è noto per i colori delle sue opere, che hanno come tema principale la sua città e l’attiva comunità LGBT che la popola e la visita. I due modelli ritraggono infatti due paesaggi urbani dai colori brillanti immediatamente riconoscibili: le spiagge della città con le torri del Centro Azrieli e piazza Dizengoff. Il primo è realizzato con la suola Slim, fascette più sottili e il logo in rilievo di colore rosa; l’altro presenta la suola Top classica con una fascetta che ritrae i colori nazionali di Israele, bianco e blu. Calypso beach è la location a Tel Aviv, dove si sono svolte le Local DJ session in collaborazione con quattro talent locali il 25 maggio, il 29 giugno e dove si svolgeranno quelle del 20 luglio e del 31 agosto. Il main event con Jonas

Blue si è svolto lo scorso mese.

