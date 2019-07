Francesca Sofia Novello in topless! La foto hot della fidanzata di Valentino Rossi diventa virale [GALLERY]

Francesca Sofia Novello in topless ad Ibiza: ‘Chi’ immortala la fidanzata di Valentino Rossi senza costume e il web si scatena

La MotoGp si ferma per la pausa estiva e Valentino Rossi si gode la sua meritata vacanza in compagnia della fidanzata Francesca Sofia Novello. Mentre il ‘Dottore’ prova a sgomberare la mente dai pensieri legati alla prima parte di stagione, tutt’altro che positiva, la bellissima Francesca si lascia baciare dal sole, su uno Yacht a largo delle acque di Ibiza. La modella è stata paparazzata dal giornale ‘Chi‘ in topless, grazie ad uno scatto che ne mostra al mondo intero le forme. Inutile dire che la foto, presente insieme a tante altre nella nostra gallery, ha fatto girare la testa a tutti i fan!

