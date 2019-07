Ricciardo colpisce Sainz nelle parti intime, lo spagnolo ammette: “mi ha fatto male la palla destra per 12 giri” [VIDEO]

Carlos Sainz colpito da Ricciardo a sorpresa nelle parti intime durante un’intervista: la scena è tutta da ridere! Esilaranti anche i commenti social dei tre protagonisti

E’ andato in scena domenica il Gp di Gran Bretagna di Formula 1: Lewis Hamilton ha trionfato davanti al suo pubblico a Silverstone, lasciandosi alle spalle Bottas ed il giovane Leclerc che ha approfittato del contatto tra Vettel e Verstappen per salire ancora una volta sul podio.

Non sono mancate le sorprese, dunque, ma anche i momenti tutti da ridere. Se in conferenza stampa Daniel Ricciardo con una sua battuta riguardante i baffi di Hamilton ha fatto ridere a crepapelle il giovane Norris, che ha dovuto chiedere scusa ai giornalisti in sala perchè non riusciva in alcun modo a fermarsi, tanto da farsi venire le lacrime agli occhi, durante le interviste pre-gara è stato sempre l’australiano a strappare un sorriso a tutti i fan.

Il pilota della Renault ha infatti ‘disturbato’ Sainz, colpendolo nelle parti intime mentre rispondeva alle domande di una giornalista di Movistar. Esilaranti anche i commenti social sul profilo Instagram della F1 dei piloti: “la mia palla destra mi faceva ancora male negli ultimi 12 giri del Gp… KARMA! 😂😂“, ha scritto Sainz. Ricciardo si è limitato a pubblicare due emoticon raffiguranti un golfista ed una risata, mentre Norri ha concluso: “se pensavate che il mio ‘FOREVER’ fosse acuto, dovreste sentire Sainz adesso…“, riferendosi ad un suo vecchio team radio.

Valuta questo articolo