Formula 1 – Quattro anni fa la scomparsa di Jules Bianchi: i post social di Leclerc e Ferrari sono commoventi [FOTO]

Charles Leclerc e la Ferrari omaggiano sui social Jules Bianchi nel giorno del quarto anniversario della sua scomparsa

Sono passati già quattro lunghi anni dalla scomparsa di Jules Bianchi. Il giovane pilota francese è deceduto dopo nove lunghi mesi di coma a seguito di un terribile incidente durante il Gp del Giappone 2014. Ad agosto, Bianchi avrebbe compiuto 30 anni e, oggi, nel giorno del quarto anniversario della sua morte sono in tantissimi ad omaggiarlo.

Non poteva mancare sui social un post dolcissimo di Charles Leclerc, legatissimo al pilota francese: “quattro anni da quando te ne sei andato. Ci manchi a tutti“, ha scritto il giovane monegasco. Non poteva mancare anche uno splendido omaggio da parte della Ferrari: “portato via troppo presto, ma mai dimenticato. Per sempre nei nostri cuori, Jules“.

Valuta questo articolo