Formula 1 – Paura in viaggio verso l’Ungheria: spaventoso incidente per il camion Renault [GALLERY]

Spaventoso incidente: il camion del team Renault in viaggio verso l’Ungheria finisce fuori strada

Non è ancora arrivato il momento di andare in vacanza per la Formula 1: dopo il Gp di Germania, disputato ieri, i piloti si apprestano a tornare in pista subito, per il Gp di Ungheria. Tutti gli uomini che lavorano nel mondo della Formula 1, dunque si stanno spostando dalla Germania all’Ungheria per il nuovo appuntamento stagionale.

Durante un viaggio dalla Germania all’Ungheria, però, qualcosa è andato storto: un camion del Team Renault è infatti finito fuori strada: “confermiamo che un camion del team Renault di F1 è stato coinvolto in un incidente nella M1 in Ungheria, vicino a Gyor. L’autista, che stava guidando nel rispetto delle regole, è stato estratto dal veicolo. E’ cosciente e non ha riportato gravi conseguenze. E’ stato trasportato in ospedale in Ungheria per ulteriori controlli. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente“, ha fatto sapere il team Renault.

Valuta questo articolo