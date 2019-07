Silverstone doppiamente amara per Vettel: dopo l’incidente in pista il tedesco viene ‘punito’. Spenta la tv dove il pilota guardava la finale di Wimbledon

Un Gp di Gran Bretagna amaro, amarissimo, per Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari, in lotta per il terzo posto con Max Verstappen, è stato autore di una manovra azzardatissima a circa 10 giri dal termine della corsa a Silverstone. Vettel ha tamponato il rivale olandese, portando sè stesso ed il giovane pilota della Red Bull fuori pista, facendo dunque perdere ad entrambi il terzo posto, andato poi a Leclerc che ha approfittato dell’incidente per salire nuovamente sul podio.

Giornata doppiamente amara per il tedesco: secondo quanto riportato dal reporter Lennart Wermke su Twitter, sembra infatti che Vettel, nel post gara fosse immerso nella finalissima di Wimbledon tra Djokovic e Federer, ma che a causa della conferenza stampa a cui ha dovuto partecipare, gli addetti abbiano spento la tv proprio in un momento cruciale del bellissimo match al quale abbiamo assistito ieri. Un doppio dispiacere dunque per Seb a Silverstone, ma considerando la durata della finale di Wimbledon, potrebbe anche darsi che il pilota tedesco sia riuscito a fare la sua conferenza e a seguire le ultime battute che hanno decretato Djokovic vincitore.

