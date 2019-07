Fielmann – Occhiali vistosi, maxi e chic per l’autunno-inverno 2019 [GALLERY]

Per l’autunno/inverno 2019 tornano protagonisti gli occhiali vistosi con Fielmann

Maxi e chic, sia da sole che da vista – in acetato o con montatura in metallo – l’occhiale è ormai un accessorio imprescindibile, più che funzionale. Montature che ci portano indietro nel tempo, tra le diverse le forme – dalla rotonda, alla quadrata fino alla cat eye, ma che tornano di nuovo attuali; gli occhiali in acetato hanno un look vintage, caratterizzato da sfumature di colore e le montature in metallo sono oversize. Un look speciale e d‘impatto, con modelli tutti da scoprire. Nella gallery le proposte Fielmann per l’autunno-inverno 2019.

