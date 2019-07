Diletta Leotta ha una nuova fiamma? Vacanza ad Ibiza con Scardina [FOTO e VIDEO]

Nuova fiamma per Diletta Leotta: la giornalista siciliana ad Ibiza col pugile Scardina

Dopo la separazione dallo storico fidanzato Matteo Mammì, Diletta Leotta è stata inondata di richieste, messaggini e proposte romantiche. In tantissimi, sicuramente, le avranno mandato messaggi di corteggiamento sui social, e c’è anche chi ha voluto fare il misterioso mandandole fiori con biglietti in codice in radio.

Adesso, però, sembra che gli uomini di tutt’Italia, che speravano di far breccia nel cuore della giornalista siciliana, debbano mettersi da parte e attendere il prossimo turno (se mai ci sarà). Diletta Leotta sembra aver ritrovato l’amore: la giornalista è stata infatti avvistata ad Ibiza con Scardina, noto pugile italiano. Nessuna smentita da parte dei due, che invece hanno confermato con delle Storie Instagram di essere insieme in vacanza su una lussuosa imbarcazione, dove è presente anche Guè Pequeno.

“Solo pochi giorni fa Diletta Leotta annunciava la fine del suo lungo fidanzamento con Matteo Mammì e il ritorno nei ranghi delle single. Da quel momento si è scatenato il “toto fidanzato” e il nome della conduttrice di Sky, diventata la single più ambita dell’estate, è stato accostato a tutti gli “scapoli d’oro” del momento: calciatori, musicisti e personaggi tv. Ma, a sorpresa, la singletudine di Diletta Leotta è durata pochissimo: il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 12 luglio, pubblica in esclusiva le immagini di Diletta Leotta in atteggiamenti affettuosi con un nuovo uomo e ne rivela la sorprendente identità. Il nuovo “bello della Diletta” è infatti un pugile: Daniele Scardina, 28 anni, campione del mondo IBF dei pesi Supermedi, soprannominato “King Toretto”. Scardina, che è nato nella periferia milanese, attualmente vive e si allena a Miami ed è amico intimo di tutti i più famosi rapper milanesi, da Fedez , a Sfera Ebbasta, da Marracash a Gué Pequeno che ha cenato in vacanza con Diletta. Nelle foto pubblicate da Spy il tatuatissimo pugile e la conduttrice di Sky passeggiano teneramente abbracciati nella notte dopo aver passato la serata al Liò. #dilettaleotta #love (no smentite) 🤟fidatevi #scardinateam#loveislove“, scrive Gabriele Parpiglia sui social, a corredo di uno scatto della rivista Spy, che mostra la giornalista siciliana vicinissima al pugile.

Valuta questo articolo