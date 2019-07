Play it Cool: arriva in Italia il nuovo profumo di Cristiano Ronaldo

CR7 PLAY IT COOL: il nuovo profumo di Cristiano Ronaldo arriva in Italia

Play It Cool, la nuova fragranza del campione mondiale Cristiano Ronaldo è finalmente arrivata sul mercato italiano.

Distribuita dall’azienda veneta Mavive Spa, la nuova eau de toilette maschile colpisce con le sue note fresche e frizzanti.

Una creazione olfattiva pensata per i più giovani, da qui il suo nome “Play it cool” – scritta fatta a mano da Ronaldo stesso – che gioca con i modi di dire e le espressioni più comuni tra i giovani di tutto il mondo.

Una fragranza cool da indossare ogni giorno, perfetta per chi è sempre attento alla moda e alla ricerca di nuove tendenze, per chi ama la tecnologia e il mondo dei social, e per i più sportivi che amano un tocco glamour e lifestyle.

Le note vibranti di mandarino, bergamotto e pera incontrano la freschezza delle note di lavanda e del cardamomo che si uniscono nel cuore della fragranza all’accordo marino. Il fondo legnoso e muschiato dona persistenza e carattere alla fragranza con un tocco sensuale

Il profumo è racchiuso in un nuovo flacone in vetro dal colore blu intenso, arricchito con il logo CR7, che si rifà allo stile sportivo ma elegante del grande campione.

Fragranza: Aromatica Fougère

Note di testa:

Mandarino

Bergamotto

Pera

Note di cuore:

Lavanda

Cardamomo

Accordo Marino

Note di fondo:

Legno d’ambra

Fava Tonka

Muschio

Prezzi al pubblico:

CR7 PLAY IT COOL 30ml € 31,00

CR7 PLAY IT COOL 50ml € 41,50

CR7 PLAY IT COOL 100ml € 51,50

Shop Online: shop.mavive.com

Valuta questo articolo