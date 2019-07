Coco Gauff, da Wimbledon a… Parma: la giovane tennista americana alle prese con la pasta Barilla [GALLERY]

Coco Gauff passa da Wimbledon a Parma: la tennista americana, sotto contratto con Barilla, fa visita allo stabilimento di Parma

L’abbiamo ammirata a Wimbledon, gareggiare con le tenniste più forti del circuito arrivando fino ai quarti di finale, nei quali si è arresa solo a Simona Halep, e adesso Coco Gauff è sbarcata addirittura in Italia! Nessun troneo nostrano per la più giovane tennista a qualificarsi per il main draw di Wimbledon. La 15enne americana, sotto contratto con Barilla, ha fatto visita allo stabilimento di Parma, scoprendo i processi di produzione della buonissima pasta italiana e passando una giornata diversa dal solito, sicuramente… appetitosa!

