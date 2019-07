Buon compleanno Nicky! La famiglia Hayden riunita per una ricorrenza speciale, la dedica di Jackie è commovente [FOTO e VIDEO]

Una festa di compleanno davvero speciale: la famiglia di Nicky Hayden lo omaggia con un party esclusivo

Sono trascorsi due anni dalla tragica morte di Nicky Hayden, ma il Kentucky Kid è rimasto nel cuore di tutti gli appassionati delle due ruote e degli addetti ai lavori del mondo delle moto. Ovviamente, tutta la famiglia Hayden non fa altro che pensare a Nicky ogni giorno, ma in particolar modo ieri, tutti i più cari familiari del Kentucky Kid lo hanno omaggiato in un giorno speciale.

Hayden avrebbe compiuto ieri 38 anni e la sua Jackie in compagnia di cognate e nipoti. Palloncini col numero 69 e canzoncina di buon compleanno: un momento dolcissimo per ricordare Nicky Hayden nel giorno del suo compleanno. Sui social non è mancata poi la dedica speciale della compagna del Kentucky Kid: “possano tutti i tuoi desideri diventare realtà. Possa tu sempre fare qualcosa per gli altri e lasciare che gli altri facciano qualcosa per te, possa tu costruire una scala verso le stelle e salirne ogni gradino. Possa tu restare per sempre giovane, per sempre giovane per sempre giovane. Possa tu restare per sempre giovane – Bob Dylan, Tanti auguri al mio cuore e alla mia anima. #ForeverYoung”.

