Aw Lab lancia “WMNS Together”: la nuova missione rivolta alle donne che vogliono cambiare il mondo [GALLERY]

WMNS Togegher: donne che vogliono cambiare il mondo. Una parola alla volta per creare il manifesto per un futuro migliore grazie alla nuova missione di Aw Lab

Cambiare il mondo una parola alla volta, questa è la missione con cui AW LAB si pone l’ambizioso obiettivo di tracciare un nuovo futuro al femminile, creare uno spazio di racconto per condividere valori e dare l’opportunità a tutte le donne d’Europa di essere protagoniste di un cambiamento culturale.

L’idea è un Manifesto redatto da donne che hanno voglia di cambiare il mondo in cui vivono per creare un futuro migliore. Integrazione, diversità ed eguaglianza saranno le parole chiave intorno a cui ruoterà la discussione. La base su cui ogni ragazza può aggiungere il proprio contributo: la parola chiave che racchiude la propria visione del mondo e il potere attraverso il quale iniziare questo cambiamento. Da questa unione nasce il Manifesto WMNS Together.

Il manifesto prenderà vita in tre momenti:

1) Una Call to Action verso tutte le donne d’Europa ad opera di 6 testimonial d’eccezione.

2) Un Forum, grazie a cui discutere dell’attuale società e del suo futuro.

3) Una campagna che darà spazio al Manifesto e alle idee da esso scaturite

Sei donne hanno deciso di essere le prime firmatarie del Manifesto WMNS Together:

• Virgin & Martyr, fondatrici della piattaforma Instagram omonima in cui raccontano per immagini la diversità nel mondo della donna

• Sofia Viscardi, scrittrice e youtuber, da sempre sensibile ai temi di integrazione e diversità.

• Rossella Fiamingo, campionessa olimpica di scherma, esempio che con dedizione ed impegno si possa raggiungere qualsiasi risultato.

• Emma Allegretti, artista ed illustratrice. Esempio di come l’arte possa essere importante veicolo di contaminazione e diffusione di messaggi sociali.

• Susana Ramirez, youtuber e fotografa spagnola, talentuosa ed eclettica

• Ona Carbonell, campionessa internazionale di nuoto sincronizzato attiva in ambito sociale e culturale

Le loro esperienze e le loro riflessioni sul significato di integrazione, unite al loro “ potere”, il valore in più su cui fonda la loro idea di futuro, verranno raccolte nel podcast #WMNStogether di AW LAB, uno spazio condiviso con tutte coloro che vorranno dire la loro e partecipare alla scrittura del Manifesto (wmnstogether.aw-lab.com). Le ragazze che contribuiranno alla fondazione del Manifesto potranno partecipare all’evento “FORUM di WMNS Together” che si terrà a Milano il 5 ottobre.

Le partecipanti che dimostreranno più passione e coinvolgimento alla causa, contribuendo così in modo sostanziale al progetto, saranno scelte come volto e ambasciatrici di AW LAB. “La generazione che ogni giorno ospitiamo in AW LAB, ha la necessità di trovare spazi, risorse e occasioni, per alzare la voce e raccontare il mondo in cui desidera vivere. AW LAB non è solo un brand retail, è il megafono di una generazione che ha più futuro che passato, di giovani donne che hanno tutto il diritto di vivere nel migliore dei mondi possibili: quello che desiderano. Durante WMNS TOGETHER le ascolteremo, le supporteremo e gli daremo sempre un canale dove esprimersi. Crediamo in un mondo in cui le Donne giocano un ruolo fondamentale nella costruzione del futuro e nei valori fondamentali della società che è e che sarà”, queste le parole di Domenico Romano _ Head of Marketing AW LAB.

