Aw Lab is Me Music Edition – La vincitrice Noe presenta il suo singolo d’esordio: “Incancellabile” [FOTO e VIDEO]

La musica italiana da oggi ha una nuova protagonista. Noemi Cappello, in arte NOE, esce con “incancellabile” il primo singolo della sua carriera artistica, brano che si avvale della produzione di Big Fish e la distribuzione di Sony Music Italia. In featuring con Jeik, un giovane artista della nuova scena rap italiana, e la collaborazione dei producer Exynos.

NOE nasce l’8 settembre 1999 sul Lago Maggiore, dove vive e lavora. Un talento cristallino emerso grazie alla recente vittoria del contest AW LAB IS ME Music Edition, sancita dal giudizio di rilevanti professionisti del settore musicale e lifestyle tra cui lo stesso Big Fish, Jake La Furia, Anastasio e Chadia Rodriguez.

“Due artisti si immedesimano in una storia divisa tra il loro amore e i loro sogni. Ci sono scelte che potrebbero dividere le loro strade. Si racconta la speranza di qualcosa che è difficile da dimenticare , un continuo ed altalenante scontro d’amore. Un ricordo che resta incancellabile.” NOE

Il singolo “Incancellabile” é distribuito a partire dal 12 luglio su Spotify e conta su un videoclip prodotto da Go Lab Agency. Il brano sarà anche on air in tutto il network di store AW LAB.

