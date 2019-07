Angela Nasti ufficializza il flirt con Kevin Bonifazi: ecco chi è il nuovo fidanzato dell’ex tronista [GALLERY]

Angela Nasti e Kevin Bonifazi escono allo scoperto: ufficializzata sui social la loro storia d’amore

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del nuovo flirt di Angela Nasti. L’ex tronista id Uomini e Donne ha ricevuto molte critiche a causa della brevissima durata della sua storia con Alessio, il corteggiatore scelto al termine del percorso nel programma televisivo condotto da Maria De Filippi e per essersi subito ‘consolata’ con un nuovo fidanzato.

Angela Nasti è stata paragonata a Sara Affi Fella, l’ex tronista che ha preso in giro la sua scelta, Luigi Mastroianni, per l’incredibile somiglianza tra le due storie. Nonostante le critiche, Angela Nasti ha deciso di uscire allo scoperto e, nella giornata di ieri, ha pubblicato nelle sue Storie Instagram uno scatto che la ritrae molto vicina proprio a Kevin Bonifazi. Un’ora fa circa, sui social è spuntato un nuovo scatto, nel quale il calciatore italiano ha posato con le mani alle orecchie, come a voler dire di non poterne più di tutto il caos nato attorno alla loro storia d’amore.

Bonifazi, che fino a poche ore fa non era ‘rintracciabile’ su Instagram, dove aveva momentaneamente chiuso il suo profilo, sembra averlo riaperto, come indicato dal tag di Angel Nasti nella foto postata poco fa.

Ma chi è Kevin Bonifazi? Calciatore 23 enne di Toffia, è un giocatore del Torino, ma nella scorsa stagione ha militato nella Spal nel 2016, quando la squadra è riuscita a salire di categoria, conquistando la Serie A. Successivamente è tornato a vestire i colori granata, esordendo nella massima serie a marzo del 2018 per poi essere riceduto prestito alla Spal ad agosto del 2018. Lo scorso giugno la società spallina ha esercitato il proprio diritto d’opzione d’acquisto del giocatore, ma il giorno seguente il Torino ha esercitato il diritto di contro riscatto. Bonifazi è inoltre un calciatore della Nazionale: è stato infatti convocato dal ct Di Biagio per l’Europeo U21.

